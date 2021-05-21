Мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в столице.

«Обидно, что мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию... И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе», — сказал Собянин.

Он добавил, что это удивительно, так как люди продолжают болеть, продолжают умирать.

Собянин отметил, что за весь период привились 1,3 млн человек из 12 млн.

По его словам, эта цифра могла бы быть больше минимум в два раза.