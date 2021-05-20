Социологи выяснили, какая литература интересует россиян

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Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, какая литература интересует россиян.
Социологи выяснили, какая литература интересует россиян
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что люди много интересуются медициной.

«38% говорят, что это их интересует больше всего. А дальше интересно. Астрономия, изучение космоса, всё, что связано с внеземным пространством, — 27%. Я, честно говоря, думал, что будет сильно меньше», — отметил эксперт.

По его словам, также россиян интересуют технические достижения и психология, животный мир, физика.

Ранее, как сообщал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова заявила, что в настоящее время жанр нон-фикшен пользуется большим спросом, чем художественная литература.

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