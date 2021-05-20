СМИ: в Москве пресекли деятельность группы телефонных мошенников

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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России по Москве при содействии международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, пресекли деятельность группы телефонных мошенников.
СМИ: в Москве пресекли деятельность группы телефонных мошенников
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Group-IB.

«Под видом представителей Банка России или арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги», — рассказали в компании.

Вместо этого злоумышленники похищали деньги — от 50 тыс. до 1 млн рублей с человека. Похищенные средства они выводили через систему мгновенных денежных переводов.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.

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