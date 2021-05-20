Пришкольные лагеря в Волгограде откроются с 1 июня

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Летом в Волгограде будет работать 121 пришкольный лагерь. Лагеря начнут открываться с 1 июня. Как ожидается, в них отдохнут более 18 тыс. детей.
Пришкольные лагеря в Волгограде откроются с 1 июня
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Продолжительность смен составит 5—18 рабочих дней. Предусмотрена работа различных кружков, секций и творческих студий. Большую часть времени дети проведут на свежем воздухе.

Чтобы записать ребёнка в пришкольный лагерь, родители должны обратиться к руководству своего образовательного учреждения.

Как сообщал Nation News, ранее генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

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