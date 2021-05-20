Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подписал соответствующий указ.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести»: Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени, Чебоксары», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик разработали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город-герой».

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