Более 5 млн человек посмотрели трансляцию первого дня марафона «Новое знание»

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Более 5 млн зрителей посмотрели трансляцию первого дня просветительского марафона «Новое знание», сообщили организаторы.
Более 5 млн человек посмотрели трансляцию первого дня марафона «Новое знание»
  • © marathon.znanierussia.ru

В день открытия трёхдневного марафона перед его участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьёв и Владимир Познер и многие другие.

Отмечается, что всего в рамках марафона запланировано более 100 мероприятий, в ходе которых выступят около 150 именитых спикеров. Зарегистрировано свыше трёх тысяч участников.

Уточняется, что стартовал марафон в Москве, однако параллельно с этим он пройдёт ещё в ряде городов, включая Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Программа марафона охватывает огромный список направлений, начиная с истории, науки и технологии, заканчивая спортом и промышленностью.

Трансляция мероприятий доступна на сайте.

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