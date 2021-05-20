Более 5 млн человек посмотрели трансляцию первого дня марафона «Новое знание»
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В день открытия трёхдневного марафона перед его участниками выступили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьёв и Владимир Познер и многие другие.
Отмечается, что всего в рамках марафона запланировано более 100 мероприятий, в ходе которых выступят около 150 именитых спикеров. Зарегистрировано свыше трёх тысяч участников.
Уточняется, что стартовал марафон в Москве, однако параллельно с этим он пройдёт ещё в ряде городов, включая Санкт-Петербург, Сочи и Казань.
Программа марафона охватывает огромный список направлений, начиная с истории, науки и технологии, заканчивая спортом и промышленностью.
Трансляция мероприятий доступна на сайте.