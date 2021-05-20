В Петербурге спасатели активно работают над устранением последствий непогоды

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Десятки деревьев были повалены сильным ветром в Санкт-Петербурге в среду, 19 мая. Спасатели около 90 раз выезжали на вызовы, чтобы устранить последствия непогоды.
В Петербурге спасатели активно работают над устранением последствий непогоды
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные МЧС по Санкт-Петербургу.

В городе повалено не менее 160 деревьев, повреждены десятки легковых машин. Местные водители сообщали о падении деревьев на проезжую часть.

«Порывы ветра, достигавшие 18 м/с, повалили 62 дерева. Повреждены девять легковых автомобилей», — сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в Санкт-Петербурге в результате падения конструкции во время грозы.

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