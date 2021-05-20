Эксперты оценили ситуацию с туризмом в России

По сравнению с 2019 годом спрос на отечественные пансионаты вырастет как минимум на 15%, отметили в Российском союзе туриндустрии.

Мест в санаториях южных регионов России на июнь уже почти нет, в июле-августе их загрузка также достигнет 95%, сообщили «Известиям» представители турбизнеса.

Заполненность здравниц в других регионах, по прогнозам, превысит 70%. Этому способствуют карантинные ограничения по выезду за границу, популярность программы туристического кешбэка и растущий спрос на реабилитационные курсы после перенесённого коронавируса.

«В санаториях многих других регионов загрузка по сравнению с 2019 годом выше на 5—15%, но там пока ещё можно найти свободные места. При этом некоторые здравницы из числа тех, что работают по программе туристического кешбэка, отметили рост спроса на 30—35%», — рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что в майский период санатории Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были заполнены на 82%.

«В целом если считать среднюю загрузку на лето по всем регионам России, то сейчас она составляет 80%», — сказал он.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.