В Москве открылся просветительский марафон «Новое знание»

В Москве начал работу трёхдневный просветительский марафон «Новое знание». Параллельно он будет проходить в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске.

«Знания помогут узнавать историю своей страны, создать счастливую семью, и в сегодняшнем мире, когда всё меняется так быстро, возможность доступа к новым знаниям и возможность выбора становятся принципиально важны», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, для участников марафона это хорошая возможность пообщаться с лучшими специалистами в своих сферах. Как отметил Кириенко, в мероприятии принимают участие почти все старшеклассники страны.

«Ребятам надо дать возможность развиваться и быть конкурентоспособными, делать самостоятельный выбор», — сказал он.

В ходе марафона ожидается выступление около 150 спикеров, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, помощника президента России Андрея Фурсенко, мэра Москвы Сергея Собянина, соучредителя компании Apple Computer Стива Возняка.