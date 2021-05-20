В Москве открылся просветительский марафон «Новое знание»
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«Знания помогут узнавать историю своей страны, создать счастливую семью, и в сегодняшнем мире, когда всё меняется так быстро, возможность доступа к новым знаниям и возможность выбора становятся принципиально важны», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
По его словам, для участников марафона это хорошая возможность пообщаться с лучшими специалистами в своих сферах. Как отметил Кириенко, в мероприятии принимают участие почти все старшеклассники страны.
«Ребятам надо дать возможность развиваться и быть конкурентоспособными, делать самостоятельный выбор», — сказал он.
В ходе марафона ожидается выступление около 150 спикеров, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, помощника президента России Андрея Фурсенко, мэра Москвы Сергея Собянина, соучредителя компании Apple Computer Стива Возняка.