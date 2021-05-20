В Петербурге пройдёт заседание по делу о гибели рабочего при обрушении СКК

Московский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 20 мая, проведёт первое судебное слушание по делу об обрушении СКК «Петербургский» в январе 2020 года, когда во время демонтажа крыши погиб рабочий.

Об этом сообщают «Невские новости».

Дело должно рассматриваться в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, по ходатайству обвиняемых, которые признали свою вину в нарушении правил безопасности, приведших к смерти человека по неосторожности.

По этому обвинению им грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, руководитель компании «Техснаб» Сергей Акименко, прорабы Дмитрий Смирнов и Николай Иванов допустили к опасным работам на высоте в 40 м четверых человек, в том числе и погибшего Матвея Кучерова, без инструктажа.

Кроме того, Смирнов отдал распоряжение рабочему выйти из люльки на крышу СКК при её демонтаже, что и привело к его гибели.

Ранее Newinform передавал, что в Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки.