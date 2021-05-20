В Москве завершили благоустройство территории Национального теннисного центра
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что раньше инфраструктура спортивного объекта была в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в развитии.
«Не было прогулочных маршрутов и тротуаров, детских и спортивных площадок, мест для кратковременного отдыха», — уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.