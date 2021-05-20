В Москве завершили благоустройство территории Национального теннисного центра

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В Головинском районе столицы завершено комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча, находящегося неподалёку от парка Северного речного вокзала. Работы провели на площади 8,5 га.
В Москве завершили благоустройство территории Национального теннисного центра
  • © Департамент капитального ремонта города Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что раньше инфраструктура спортивного объекта была в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в развитии.

«Не было прогулочных маршрутов и тротуаров, детских и спортивных площадок, мест для кратковременного отдыха», — уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.

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