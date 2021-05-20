В Москве завершили благоустройство территории Национального теннисного центра

В Головинском районе столицы завершено комплексное благоустройство территории Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча, находящегося неподалёку от парка Северного речного вокзала. Работы провели на площади 8,5 га.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что раньше инфраструктура спортивного объекта была в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в развитии.

«Не было прогулочных маршрутов и тротуаров, детских и спортивных площадок, мест для кратковременного отдыха», — уточнили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году благоустроят 31 парк.