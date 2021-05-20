Родственники подростка, оскорбившего Кадырова, принесли извинения
Отец принёс публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за своего 15-летнего сына, который оскорбительно высказался о нём, сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.
Как пишет РБК, 19 мая парень оставил оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова.
«Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров, смеясь.
По данным телеканала, автор комментария — 15-летний подросток из Дагестана, который живёт с отцом в подмосковном Чехове.
На данный момент отец и другие родственники подростка попросили прощения у главы региона за его поступок.