Родственники подростка, оскорбившего Кадырова, принесли извинения

Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова извинились за его слова.

Отец принёс публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за своего 15-летнего сына, который оскорбительно высказался о нём, сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

Как пишет РБК, 19 мая парень оставил оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова.

«Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров, смеясь.

По данным телеканала, автор комментария — 15-летний подросток из Дагестана, который живёт с отцом в подмосковном Чехове.

На данный момент отец и другие родственники подростка попросили прощения у главы региона за его поступок.