Родственники подростка, оскорбившего Кадырова, принесли извинения

Короткая ссылка
Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова извинились за его слова.

Отец принёс публичные извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за своего 15-летнего сына, который оскорбительно высказался о нём, сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

Как пишет РБК, 19 мая парень оставил оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова.

«Ты не человек, ты просто «шайтан», — процитировал сообщение глава Чечни на видео. «Свои данные пришли мне, посмотрим, кто из нас «шайтан», — сказал Кадыров, смеясь.

По данным телеканала, автор комментария — 15-летний подросток из Дагестана, который живёт с отцом в подмосковном Чехове.

На данный момент отец и другие родственники подростка попросили прощения у главы региона за его поступок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить