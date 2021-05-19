Эксперт дал рекомендации по оформлению потребкредита

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша дал рекомендации по оформлению потребительского кредита.

«Первое и, наверное, главное, о чём надо подумать, собираясь взять потребительский кредит, — действительно ли он вам нужен, нельзя ли без него обойтись», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, экономическая суть кредита — перенос будущего потребления на сегодня, а проценты — плата за эту операцию.

«Второе — дадут ли вам кредит. Имеет смысл проверить свою кредитную историю, поинтересоваться своим кредитным рейтингом», — считает Кваша.

Как отметил эксперт, если средства нужны ненадолго, то лучше всего подойдёт кредитная карта, а если на несколько месяцев или лет, то классический потребкредит.

«Четвёртое — сможете ли вы его обслуживать, не отказывая себе в самом необходимом», — сказал Кваша.

Он также посоветовал обдумать план на случай, если что-то пойдёт не так.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 4,8% — до 8,44 тыс. рублей.