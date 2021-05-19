В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию в отрасли

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва оценила ситуацию в отрасли.

«В мае недобор объёма выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года. Скорее всего, такая же ситуация будет и летом. Сезон с майских праздников до сентября традиционно считается низким. Люди начинают возвращаться к занятиям только к концу августа», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, во время пандемии люди привыкли тренироваться на улице, где занятия зачастую проводят непрофессиональные тренеры.

В компании «Территория фитнеса» подтвердили снижение выручки на 10% за первую половину мая 2021 года по сравнению с 2019-м.

«Сейчас клиентопоток ниже на 5—7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а продажи ниже на 10—12%. Последствия закрытия клубов в локдаун ощущаются до сих пор», — сказала, в свою очередь, директор по операционной деятельности X-Fit в России Ирина Троска.

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.