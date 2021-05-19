В МВД прокомментировали ситуацию с аварийностью на дорогах

Руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин прокомментировал ситуацию с аварийностью на дорогах.

«Во многих европейских странах вот уже много десятилетий основным способом решения проблемы ДТП с пешеходами считается введение ограничений скоростного режима в 30 км/ч. Это скорость, которая позволит водителю среагировать в опасной ситуации. А если авария случается, то велика вероятность, что пешеход выживет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Митрошин, ввести такое скоростное ограничение в России сложно из-за особенностей строения городов. По мнению эксперта, необходимо повышать культуру вождения водителей, чтобы они осознанно снижали скорость на потенциально опасных участках.

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