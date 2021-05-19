В приложении «Московский транспорт» появится возможность бронировать такси и самокаты

В мобильном приложении «Московский транспорт» можно будет бронировать такси, каршеринг, самокаты и другие виды столичного транспорта.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Приложение, которое в итоге перейдёт в «Московский транспорт», так называемый MAS (mobility as the service) — мобильность как услуга. Вы в одном приложении сможете забронировать велосипед в городском велопрокате, оплатить его, быть уверенным, что он вас дожидается», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Шансон».

По его словам, также будет возможность забронировать слот, чтобы поставить велосипед у станции метро, и он будет свободный.

Как отметил Ликсутов, пользователь сможет в приложении оплатить билет в метро.

«Выходя из метро, вас может ждать такси, которое будет также оплачено до той точки, куда вы поедете. И это всё сделано будет в два клика на вашем мобильном телефоне через наше приложение «Московский транспорт», — уточнил заммэра.

Ликсутов добавил, что такая возможность бронирования появится для всех столичных компаний такси, каршеринга и самокатов.

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