Убийцу стюардессы в Новой Москве приговорили к девяти годам колонии

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Щербинский районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима Никиту Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы, чьё тело в 2019 году нашли в отеле в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

10 июля 2019 года в номере отеля, расположенного на территории Новомосковского административного округа, было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. 

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и рассказал, что совершил преступление на почве ревности.

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