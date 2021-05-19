Убийцу стюардессы в Новой Москве приговорили к девяти годам колонии
«Суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
10 июля 2019 года в номере отеля, расположенного на территории Новомосковского административного округа, было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и рассказал, что совершил преступление на почве ревности.