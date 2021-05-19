Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 года заключения за взятки

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Куйбышевский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о взяточничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 года заключения за взятки
  • РИА Новости

Как пишут «Невские новости», также мужчину обязали выплатить штраф по каждому из доказанных эпизодов взятки.

Сумма штрафа уточняется.

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