Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 года заключения за взятки
Куйбышевский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о взяточничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.
- РИА Новости
Как пишут «Невские новости», также мужчину обязали выплатить штраф по каждому из доказанных эпизодов взятки.
Сумма штрафа уточняется.
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