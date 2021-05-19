Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к 5,5 года заключения за взятки

Куйбышевский районный суд приговорил бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о взяточничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.

РИА Новости

Как пишут «Невские новости», также мужчину обязали выплатить штраф по каждому из доказанных эпизодов взятки. Сумма штрафа уточняется.