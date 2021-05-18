В Союзе защиты прав потребителей рассказали, как обманывают покупателей в магазинах

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Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал о способах обмана покупателей в продуктовых магазинах.
В Союзе защиты прав потребителей рассказали, как обманывают покупателей в магазинах
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«Частая история — это пересортица товара: когда у вас ценник стоит один, а под ним другая колбаса лежит. Человек приходит на кассу — а она стоит дороже. Иногда люди не видят, что им там пробивают. И потом только оказывается, что они рассчитывали на скидку, а скидки нет», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ещё одна схема — изменение весовых и объёмных характеристик товара. Например, человек покупает пакет молока, привыкнув, что обычно там литр, а оказывается 850 или 930 миллилитров.

Ранее адвокат Иван Кузнецов в беседе с ФАН рассказал, как избежать обмана при расчёте в ресторане.

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