Москва примет участие в туристической выставке FITUR в Мадриде

Москва представит свой туристический потенциал на профильной выставке FITUR в Мадриде.

Об этом сообщает НСН.

«От России будет представлен проект Moscow Travel Hub, запущенный Мостуризмом весной 2020 года», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, на презентации расскажут о цифровизации в отрасли и достопримечательностях города.

В рамках выставки также представят проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений».

Мероприятие будет проходить 19—23 мая.

Ранее, как сообщал kp.ru, эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года.