Москва примет участие в туристической выставке FITUR в Мадриде
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Об этом сообщает НСН.
«От России будет представлен проект Moscow Travel Hub, запущенный Мостуризмом весной 2020 года», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
В частности, на презентации расскажут о цифровизации в отрасли и достопримечательностях города.
В рамках выставки также представят проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений».
Мероприятие будет проходить 19—23 мая.
Ранее, как сообщал kp.ru, эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года.