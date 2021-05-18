Экипажи ВМФ отработали поиск и ликвидацию подлодки в Чёрном море

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Экипажи Военно-морского флота России отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника во время учений в Чёрном море.
Экипажи ВМФ отработали поиск и ликвидацию подлодки в Чёрном море
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

В манёврах были задействованы гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович». В роли условного противника выступила подлодка «Колпино».

Военнослужащие успешно справились с задачами. Также они выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по применению торпедного оружия и бомбомётных установок.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

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