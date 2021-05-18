Две дизельные подлодки ТОФ провели учения в Японском море
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны России.
Одна из подлодок выполнила комплекс мер по маскировке и обнаружила субмарину условного противника, после чего атаковала её практической учебной торпедой. Затем подлодка произвела послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.
Атакованная подводная лодка выполнила манёвр уклонения от торпеды.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.