Две дизельные подлодки ТОФ провели учения в Японском море

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Две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в Японском море учения.
Две дизельные подлодки ТОФ провели учения в Японском море
  • © Главный штаб ВМФ

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны России.

Одна из подлодок выполнила комплекс мер по маскировке и обнаружила субмарину условного противника, после чего атаковала её практической учебной торпедой. Затем подлодка произвела послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.

Атакованная подводная лодка выполнила манёвр уклонения от торпеды.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

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