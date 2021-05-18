Две дизельные подлодки ТОФ провели учения в Японском море

Две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в Японском море учения.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны России.

Одна из подлодок выполнила комплекс мер по маскировке и обнаружила субмарину условного противника, после чего атаковала её практической учебной торпедой. Затем подлодка произвела послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.

Атакованная подводная лодка выполнила манёвр уклонения от торпеды.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.