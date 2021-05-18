В Анапе эвакуировали персонал гостиницы из-за пожара

В Анапе произошло возгорание на мансардном этаже трёхэтажной гостиницы на площади 450 кв. м, из здания был эвакуирован персонал.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Из здания гостиницы, расположенной на улице Шевченко, эвакуировали 15 сотрудников. В тушении пожара участвуют 65 человек, задействовано 23 единицы техники. «По уточнённой информации, площадь пожара составляет 450 кв. м», — заявили в МЧС. Информации о пострадавших нет. Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.