В Анапе эвакуировали персонал гостиницы из-за пожара

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В Анапе произошло возгорание на мансардном этаже трёхэтажной гостиницы на площади 450 кв. м, из здания был эвакуирован персонал. 
В Анапе эвакуировали персонал гостиницы из-за пожара
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

Из здания гостиницы, расположенной на улице Шевченко, эвакуировали 15 сотрудников. В тушении пожара участвуют 65 человек, задействовано 23 единицы техники.

«По уточнённой информации, площадь пожара составляет 450 кв. м», — заявили в МЧС.

Информации о пострадавших нет.

Ранее ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области.

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