Депутат оценил отношение россиян к домашним питомцам

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал об отношении к домашним животным в России.
Депутат оценил отношение россиян к домашним питомцам
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Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в СМИ появилась информация, что в 2020 году жители США забрали почти всех собак из приютов, будучи на карантине, однако после спада эпидемии коронавируса стали возвращать их обратно.

«У нас вообще в стране другое отношение к животным. У нас нет к ним отношения как к имуществу или как к игрушкам. Если уж люди берут домой животных, то они у них остаются, их считают членами семьи. У нас порядка 83% граждан (это официальные данные статистики) считают своих питомцев членами семьи. Поэтому после пандемии у нас не было всплеска таких отказников. Хотя из приютов действительно животных брали и в пандемию, другое дело, что масштабы этого явления были не такие серьёзные, как в некоторых странах. У нас такого ажиотажа вокруг приютов не было, не было того, чтобы по 100% обитателей приютов разбирали по домам, но и лавинообразной волны отказов не было», — сказал Владимир Бурматов.

Ранее Бурматов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с регистрацией домашних животных в России.

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