Источник: в Петербурге задержан стрелявший в пенсионера злоумышленник

Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего из Владимирской области, который стрелял в пенсионера из пневматического пистолета.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в Невском районе Санкт-Петербурга. 61-летний злоумышленник, находясь в подъезде дома, вначале оскорблял ветерана из-за припаркованного автомобиля, а затем достал пистолет и совершил 10—15 выстрелов в сторону пожилого петербуржца и его транспортного средства.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух злоумышленников, напавших на 99-летнего ветерана и ограбивших его.