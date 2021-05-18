Источник: в Петербурге задержан стрелявший в пенсионера злоумышленник

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Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжего из Владимирской области, который стрелял в пенсионера из пневматического пистолета.
Источник: в Петербурге задержан стрелявший в пенсионера злоумышленник
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в Невском районе Санкт-Петербурга. 61-летний злоумышленник, находясь в подъезде дома, вначале оскорблял ветерана из-за припаркованного автомобиля, а затем достал пистолет и совершил 10—15 выстрелов в сторону пожилого петербуржца и его транспортного средства.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Санкт-Петербурге правоохранители задержали двух злоумышленников, напавших на 99-летнего ветерана и ограбивших его.

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