Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы в Москве
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Согласно проекту планировки, в результате реконструкции проезжая часть Ботанической улицы будет расширена с двух до четырёх полос движения — по две полосы в каждую сторону. Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть будут созданы дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием», — говорится в сообщении.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».