Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы на участке длиной 3 км — от улицы Академика Королёва до развязки с улицей Комдива Орлова.
Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы в Москве
  • mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Согласно проекту планировки, в результате реконструкции проезжая часть Ботанической улицы будет расширена с двух до четырёх полос движения — по две полосы в каждую сторону. Парковка автомобилей будет организована в заездных карманах, а для перехода через проезжую часть будут созданы дополнительные наземные переходы со светофорным регулированием», — говорится в сообщении.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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