Эксперт оценил вероятность повышения цен на чёрный чай в России

Короткая ссылка
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, как ситуация с коронавирусом в регионе Ассам в Индии может отразиться на мировых ценах на чёрный чай.
Эксперт оценил вероятность повышения цен на чёрный чай в России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«К настоящему времени в Ассаме из-за пандемии закрылись уже 90 плантаций, а это крупнейший регион, где производится больше половины чая страны. Индия является одним из крупнейших производителей чая, она занимает второе место в мире после Китая. Китай производит большое количество чая, но прежде всего зелёного, и потребляет большое количество чая внутри страны. Экспортирует Китай в основном зелёный чай», — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что в случае негативного сценария в Индии и снижения урожая стоит ожидать повышения цен на чёрный чай во всех чаепроизводящих странах мира.

«Пик сезона приходится на летние месяцы — июнь, июль август. В эти три месяца, особенно в июне, будет понятен дальнейший сценарий развития ситуации с чёрным чаем», — резюмирует Чантурия.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты подсчитали стоимость потребительской корзины с самыми полезными продуктами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить