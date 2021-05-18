Эксперт оценил вероятность повышения цен на чёрный чай в России

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал, как ситуация с коронавирусом в регионе Ассам в Индии может отразиться на мировых ценах на чёрный чай.

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

«К настоящему времени в Ассаме из-за пандемии закрылись уже 90 плантаций, а это крупнейший регион, где производится больше половины чая страны. Индия является одним из крупнейших производителей чая, она занимает второе место в мире после Китая. Китай производит большое количество чая, но прежде всего зелёного, и потребляет большое количество чая внутри страны. Экспортирует Китай в основном зелёный чай», — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что в случае негативного сценария в Индии и снижения урожая стоит ожидать повышения цен на чёрный чай во всех чаепроизводящих странах мира.

«Пик сезона приходится на летние месяцы — июнь, июль август. В эти три месяца, особенно в июне, будет понятен дальнейший сценарий развития ситуации с чёрным чаем», — резюмирует Чантурия.

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