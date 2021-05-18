В Подмосковье выявлено 8,5 тысячи случаев нецелевого использования земель

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Муниципальный земельный контроль Московской области осмотрел за месяц более 18,5 тыс. участков для выявления неиспользования земель по целевому назначению. Нарушения подтвердились в 8,5 тыс. случаев.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С середины апреля 2021 года муниципальный земельный контроль осмотрел более 18,5 тыс. земельных участков для выявления коммерческой деятельности на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, а также неиспользования земель по целевому назначению», — рассказала Наталья Адигамова, министр имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков проверили в Солнечногорске, Воскресенске, Клину, Сергиевом Посаде и Ступине.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на земельные участки в России вырос на 16%.

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