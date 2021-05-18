«Примаковские чтения» пройдут в Москве 8—9 июня

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Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» пройдёт 8—9 июня в Москве. Мероприятие посвящено памяти учёного и государственного деятеля Евгения Примакова.
«Примаковские чтения» пройдут в Москве 8—9 июня
  • РИА Новости

Главная тема — «Современные вызовы мировому порядку».

В связи с эпидемиологическими ограничениями форум состоится в гибридном формате. Часть иностранных спикеров выступят в режиме телемоста. Наблюдать за ходом обсуждений можно будет онлайн.

Запланировано восемь сессий, в ходе которых планируется обсудить российско-американские отношения, трансформацию западных обществ, курс на превращение ЕС в полноценный глобальный центр силы, проблемы и конфликты в Центральной Азии, обострение соперничества США и Китая.

Среди участников — помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также дипломаты, политики и учёные из 25 стран.

Мероприятие проводит Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН при содействии партнёров.

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