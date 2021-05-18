Трутнев прокомментировал ситуацию с Восточным экономическим форумом

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Полпред президента России в ДФО, зампред правительства Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке поставил задачу провести в 2021 году VI Восточный экономический форум.
Трутнев прокомментировал ситуацию с Восточным экономическим форумом
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство vostokmedia.com.

«Восточный экономический форум проводится по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2015 года. К сожалению, прошлый год мы из-за коронавируса пропустили. Хочу честно сказать, что отсутствие форума сказалось на работе по привлечению инвестиций. Возможность обсудить важнейшие вопросы Дальнего Востока с участием инвесторов, представителей власти, лидеров государств создавало условия для дальнейшего развития. В этом году нам надо обратно входить уже в устоявшуюся колею и снова проводить форум», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Полпред обратил особое внимание на то, что готовить и проводить форум придётся в непростых условиях пандемии.

Ранее газета «Известия» сообщала, что впервые в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2—5 июня 2021 года состоится Форум креативного бизнеса (Creative Business Forum).

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