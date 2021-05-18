В Крыму дали прогноз по летнему турпотоку

Власти Крыма ожидают, что регион посетят этим летом более 6 млн туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Ожидаем более 6 млн туристов. По брони видим, что на Южном берегу, в Сакском районе, Черноморском районе достаточно большая заполняемость средств размещения. С учётом того, что закрылся ряд стран, в частности Турция, Египет, мы получим основной турпоток на территорию республики. С точки зрения количества людей, которые приедут отдыхать, по сравнению с прошлым годом планы будут перевыполнены», — цитирует его РИА Новости Крым.

По словам руководителя региона, на данный момент Крым обеспечил высокую готовность к курортному сезону, в том числе с точки зрения противодействия распространения коронавируса.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле 2021 года.