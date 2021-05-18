В Петербурге уровень безработицы в апреле снизился на 37%

В Санкт-Петербурге в апреле показатели безработицы снизились на 37%. Об этом рассказали в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли.

РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник», аналитики зафиксировали также рост деловой активности и прирост индивидуальных предпринимателей. «Снизилось количество проводимых профильными органами государственной власти Санкт-Петербурга обследований организаций, в результате которых не было выявлено нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — сказано в сообщении ведомства. Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.