В Петербурге уровень безработицы в апреле снизился на 37%

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В Санкт-Петербурге в апреле показатели безработицы снизились на 37%. Об этом рассказали в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли.
В Петербурге уровень безработицы в апреле снизился на 37%
  • РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник», аналитики зафиксировали также рост деловой активности и прирост индивидуальных предпринимателей.

«Снизилось количество проводимых профильными органами государственной власти Санкт-Петербурга обследований организаций, в результате которых не было выявлено нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — сказано в сообщении ведомства.

Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.

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