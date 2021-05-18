В Петербурге уровень безработицы в апреле снизился на 37%
- РИА Новости
Как передаёт «Петербургский дневник», аналитики зафиксировали также рост деловой активности и прирост индивидуальных предпринимателей.
«Снизилось количество проводимых профильными органами государственной власти Санкт-Петербурга обследований организаций, в результате которых не было выявлено нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — сказано в сообщении ведомства.
Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.