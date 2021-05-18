Более 1,5 тысяч выпускников учебных центров РВСН отправились к местам прохождения службы
- © Минобороны России
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Учащихся перевезут два специализированных состава, которые отправились из Псковской и Астраханской областей.
За зимний период подготовлено более 2 тыс. военнослужащих по призыву. За время обучения они успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили практический опыт.
Командиры и преподавательский состав учебных центров за четыре месяца интенсивного обучения подготовили востребованных в РВСН специалистов более чем по 30 военно-учётным специальностям.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о весеннем призыве в условиях пандемии.