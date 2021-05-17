В России продали более 56 тысяч импортных легковых автомобилей в I квартале

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В России в I квартале 2021 года продали более 56 тыс. новых легковых автомобилей, произведённых за рубежом, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В России продали более 56 тысяч импортных легковых автомобилей в I квартале
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Каждая третья импортная машина, купленная с января по март, была произведена в Германии — почти 19 тыс. автомобилей.

На долю японских автомобилей пришлось более четверти от общего объёма (15 тыс. единиц). Каждая шестая машина выпущена в Китае (9,3 тыс.).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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