В России продали более 56 тысяч импортных легковых автомобилей в I квартале

В России в I квартале 2021 года продали более 56 тыс. новых легковых автомобилей, произведённых за рубежом, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Каждая третья импортная машина, купленная с января по март, была произведена в Германии — почти 19 тыс. автомобилей.

На долю японских автомобилей пришлось более четверти от общего объёма (15 тыс. единиц). Каждая шестая машина выпущена в Китае (9,3 тыс.).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.