«Коммунисты России» призвали ЦИК обратить внимание на «психические расстройства» у ряда депутатов от КПРФ

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Председатель ЦК коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) Максим Сурайкин опубликовал открытое письмо к главе ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на «психические расстройства» у ряда депутатов и кандидатов от КПРФ.
«Коммунисты России» призвали ЦИК обратить внимание на «психические расстройства» у ряда депутатов от КПРФ
  • РИА Новости

Как заявили в партии «Коммунисты России», среди депутатов и кандидатов в депутаты от партии КПРФ в 2021 году фиксируются «самые высокие показатели распространённости психических расстройств и расстройств поведения».

«Поступивший на днях в психиатрическую лечебницу депутат заксобрания Приморского края и экс-кандидат в губернаторы региона от КПРФ Андрей Ищенко бредил наяву и в соцсетях», — говорится в тексте обращения.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СМИ писала о помещении экс-кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко в психиатрическую больницу.

В материале также говорилось, что Ищенко обвинил главу региона Олега Кожемяко в попытке дать ему взятку в размере $2 млн за отказ от участия в кампании, но в пресс-службе губернатора поставили под сомнение адекватность депутата.

Кроме того, в открытом письме партии говорится, что в Амурской области помощник депутата горсовета Белогорска от КПРФ и секретарь молодёжной организации Станислав Крючка «в невменяемом состоянии пробил стену гимназии и швырялся стульями в школьном фойе».

Как сообщал телеканал «Вести — Амурская область», в гимназии №1 Белогорска начался ремонт, потребовавшийся после погрома, который устроил на глазах у детей Станислав Крючка, помощник депутата гордумы от КПРФ, лидер городского комсомола.

Также в письме упоминается, что депутат горсобрания Горно-Алтайска от КПРФ Сергей Кухтуеков был отправлен в психиатрическую клинику после попытки устроить поджог.

Ранее портал «Политика сегодня» писал, что Кухтуеков попытался устроить поджог в момент изъятия у него автомобиля за долги, но был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

«Поэтому КПКР официально даёт своё согласие Центральной избирательной комиссии, МВД и Министерству здравоохранения России на принудительное освидетельствование и помещение в соответствующие лечебные учреждения любых выявленных душевнобольных депутатов и кандидатов в депутаты от КПРФ», — отмечается в обращении «Коммунистов России» к Памфиловой.

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