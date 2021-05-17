В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали ситуацию в Индии

Короткая ссылка
Генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал ситуацию с производством чая в Индии на фоне пандемии.
В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали ситуацию в Индии
  • Reuters

«Индия является крупнейшим производителем чёрного чая, а мы в России на 90% пьём чёрный чай. Ситуация в Индии для нас определённую обеспокоенность вызывает», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, уже около 90 плантаций сообщили о вспышках коронавируса, вводятся ограничительные меры, и если такая ситуация продлится, то Индия может снизить объём производства.

«По нашим данным, ожидается снижение порядка 10%. Это довольно серьёзно», — отметил Чантурия.

Как добавил эксперт, из-за снижения объёмов производства Индия может сократить экспорт примерно на 20%, что приведёт к росту спроса на чёрный чай на других аукционах, в том числе в Кении и на Шри-Ланке, и российские компании, закупающие чай по всему миру, будут вынуждены переориентироваться.

«Насколько вырастут цены, сказать пока сложно. Ситуация будет понятной в конце мая», — заключил Чантурия.

В феврале председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить