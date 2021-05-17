В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали ситуацию в Индии
- Reuters
«Индия является крупнейшим производителем чёрного чая, а мы в России на 90% пьём чёрный чай. Ситуация в Индии для нас определённую обеспокоенность вызывает», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, уже около 90 плантаций сообщили о вспышках коронавируса, вводятся ограничительные меры, и если такая ситуация продлится, то Индия может снизить объём производства.
«По нашим данным, ожидается снижение порядка 10%. Это довольно серьёзно», — отметил Чантурия.
Как добавил эксперт, из-за снижения объёмов производства Индия может сократить экспорт примерно на 20%, что приведёт к росту спроса на чёрный чай на других аукционах, в том числе в Кении и на Шри-Ланке, и российские компании, закупающие чай по всему миру, будут вынуждены переориентироваться.
«Насколько вырастут цены, сказать пока сложно. Ситуация будет понятной в конце мая», — заключил Чантурия.
В феврале председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.