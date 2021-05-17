Эксперт дал советы по улучшению кредитной истории

Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян дал советы по улучшению кредитной истории.

«Обычно о кредитной истории люди вспоминают в ситуациях, когда очень нужны деньги, а банки отказывают в кредите, если у вас плохой рейтинг», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в этот момент ничего нельзя исправить, но можно поработать на перспективу.

«Если в вашей истории не совсем всё плохо, вы можете рассчитывать на кредитную карту. Её получить гораздо проще, чем, к примеру, потребительский кредит», — сказал эксперт.

Он отметил, что можно пользоваться такими картами по назначению и вовремя вносить платежи, тогда данные поступят в кредитную историю, а рейтинг станет расти. Ещё одним вариантом Григорян назвал карты рассрочки.

Как рассказал эксперт, в банках также стали появляться специальные программы для заёмщиков, желающих улучшить свою кредитную историю. Кроме того, можно попробовать открыть депозит в банке, в котором человек хотел бы получить заём.

«По факту это никак не влияет на вашу историю. Но банк, видя, что у вас на счёте есть деньги, может признать вас благонадёжным заёмщиком», — уточнил Григорян.

Помимо этого, он рекомендовал погасить неоплаченные штрафы, долги по ЖКХ и так далее.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средняя сумма микрозайма в России в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 4,8% — до 8,44 тыс. рублей.