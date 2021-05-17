Юрист рассказал, как избежать обмана при расчёте в ресторане

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Адвокат Иван Кузнецов рассказал, как избежать обмана при расчёте в ресторане.
Юрист рассказал, как избежать обмана при расчёте в ресторане
  • Pixabay

«В соответствии со стандартом обслуживания в ресторане, инструкцией официанта оплата производится в конце трапезы. Счёт приносят только тогда, когда гость просит об этом», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, перед отправкой счёта сотрудник кафе проверяет, всё ли там верно, затем официант должен дать гостям время, чтобы ознакомиться с документом. Посетители оставляют оплату по чеку, официант получает деньги и в случае необходимости приносит сдачу, отметил Кузнецов.

Как подчеркнул юрист, гость не обязан торопиться с оплатой, на замечания и просьбы поторопиться можно не реагировать, а если смена официанта подходит к концу, то рассчитать клиентов может его коллега.

Кузнецов также советует оплачивать счёт картой, если не добавлено лишних блюд и цены совпадают, поскольку списать больше средств с карты у официанта вряд ли получится.

«Был случай, когда компания рассчитывалась по чеку наличными, а официант отнёс деньги на бар, где находилась касса. Через какое-то время он вернулся к гостям, заявив, что для оплаты не хватает части суммы. Так вот, в этом случае вы не обязаны ничего доказывать ресторану: это бремя лежит на нём», — рассказал адвокат.

Он добавил, что если ресторан считает виноватым гостя, то заведение должно доказывать его вину в суде.

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