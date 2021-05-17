На инвестпортале Москвы появился новый раздел для девелоперов

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В сервисе «Московский инвестор» столичного инвестиционного портала заработал новый раздел «Строительство».
На инвестпортале Москвы появился новый раздел для девелоперов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С помощью нового раздела можно получить консультации по различным вопросам — от предпроектной подготовки до монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, срок ответа составляет 10 рабочих дней. В особых случаях срок ожидания может быть увеличен до 30 календарных дней.

Сервис «Московский инвестор» был запущен осенью 2020 года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что предприниматели столицы более 13 млн раз посетили инвестиционный портал, созданный в 2014 году для взаимодействия с бизнесом.

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