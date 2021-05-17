В Москве благоустроят парк Декабрьского восстания

Специалисты приступили к благоустройству парка Декабрьского восстания в Пресненском районе столицы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

«В рамках комплексного благоустройства на улице Красной Пресне начались работы по благоустройству парка Декабрьского восстания. В настоящее время ведутся демонтажные работы, обустройство кабельной канализации и установка гранитного бордюрного камня», — говорится в сообщении.

В парке обустроят новые дорожки, установят камеры видеонаблюдения. Также специалисты дополнительно высадят свыше 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тыс. кв. м газонов.

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