В Москве благоустроят парк Декабрьского восстания

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Специалисты приступили к благоустройству парка Декабрьского восстания в Пресненском районе столицы.
В Москве благоустроят парк Декабрьского восстания
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

«В рамках комплексного благоустройства на улице Красной Пресне начались работы по благоустройству парка Декабрьского восстания. В настоящее время ведутся демонтажные работы, обустройство кабельной канализации и установка гранитного бордюрного камня», — говорится в сообщении.

В парке обустроят новые дорожки, установят камеры видеонаблюдения. Также специалисты дополнительно высадят свыше 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тыс. кв. м газонов.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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