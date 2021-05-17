В ХМАО тушат лесные пожары на площади 53,5 га

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Действующие природные пожары зафиксированы в Кондинском лесничестве (ХМАО) на общей площади 53,5 га.
В ХМАО тушат лесные пожары на площади 53,5 га
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, в настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе горят четыре лесных массива на общей площади более 53 га. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 17 лесных пожаров на общей площади 193 га.

Для тушения возгораний власти привлекли около 700 единиц техники. В режиме готовности находятся также 1200 спасателей.

Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 23 апреля.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии объявлен четвёртый класс пожароопасности лесов.

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