В Удмуртии прошёл семейный добровольческий форум

В Удмуртии 30 семей приняли участие в добровольческом форуме.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Первый Семейный добровольческий форум состоялся 15 мая в рамках реализации проекта «Семейное добровольчество в Ижевске» в поддержку нацпроекта «Демография». Участниками стали более 100 человек — волонтёры с семьями и специалисты, работающие с клубами молодых семей.

В рамках форума прошли образовательные треки: социальное проектирование, волонтёрские проекты и организации, мастер-классы.

По итогам мероприятия составили гайд с новыми методами и мероприятиями по привлечению семей в волонтёрскую деятельность, а также по развитию проекта в городах и районах республики.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.