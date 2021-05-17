В Удмуртии прошёл семейный добровольческий форум

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В Удмуртии 30 семей приняли участие в добровольческом форуме.
В Удмуртии прошёл семейный добровольческий форум
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Первый Семейный добровольческий форум состоялся 15 мая в рамках реализации проекта «Семейное добровольчество в Ижевске» в поддержку нацпроекта «Демография». Участниками стали более 100 человек — волонтёры с семьями и специалисты, работающие с клубами молодых семей.

В рамках форума прошли образовательные треки: социальное проектирование, волонтёрские проекты и организации, мастер-классы.

По итогам мероприятия составили гайд с новыми методами и мероприятиями по привлечению семей в волонтёрскую деятельность, а также по развитию проекта в городах и районах республики.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, помогавших во время пандемии.

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