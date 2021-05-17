В десяти городах ЮВО пройдёт патриотическая эстафета «Дорогами Победы»

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Торжественные мероприятия с возложением цветов к памятникам и мемориалам, посвящённым Победе в Великой Отечественной войне, пройдут в десяти городах Южного военного округа в мае.
В десяти городах ЮВО пройдёт патриотическая эстафета «Дорогами Победы»
  • Pixabay

Об этом пишет ФАН.

Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, акция состоится 18 мая. В ней будут принимать участие жители Анапы, Ахтубинска, Будённовска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска. После митингов они отправятся в Волгоград, где будет дан старт эстафете памяти «Дорогами Победы».

Завершится патриотическая эстафета 20 мая у мемориала военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. В финальном мероприятии будут задействованы военнослужащие соединений Ростовского-на-Дону гарнизона.

Как ранее сообщал сайт «Юга.ру», на Кубани запустили трёхдневный туристический поезд по местам боевой славы.

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