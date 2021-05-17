Мишустин назначил Ксению Разуваеву главой Росмолодёжи

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Росмолодёжи Ксению Разуваеву. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) стала Ксения Разуваева. Распоряжение о её назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как уточняется, другим своим распоряжением Мишустин освободил от должности главы Росмолодёжи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения.

Ранее российский премьер назначил Дмитрия Тетенькина замглавы Минприроды России.