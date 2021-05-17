Руководство фонда NED рассказало пранкерам о работе на российском направлении

Руководство американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) рассказало пранкерам Вовану и Лексусу, общавшимся с ним от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника, о работе на российском направлении.

В частности, президент фонда Карл Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED.

«И это тоже важная область диалога между вашим движением и российским. Как продолжать в дальнейшем борьбу, комбинируя и протесты, и подготовку к выборам в Госдуму, а также к местным выборам», — отметил он.

По его словам, организация способна «установить связи между группами в Белоруссии и России».

Гершман отметил, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами — фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России.

«У нас в России обширная программа, и, как сказал Карл, она затрагивает даже низовые инициативы в провинциях, областях, за пределами Москвы. Программа это очень глубокая и широкая», — сказала, в свою очередь, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг.

Подробнее — в материале RT.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.