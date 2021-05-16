Шойгу рассказал о помощи коренных жителей военнослужащим

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал телеканалу «Звезда» о том, как коренные жители регионов, таких как Тува, помогают российским военнослужащим.

По его словам, знать нюансы и тонкости жизни и выживания в отдалённых районах могут лишь местные жители.

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни», — сообщил глава оборонного ведомства.

Он пояснил, что «большинство тех, кто живёт в тайге, в степи, в горах… не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью».

«Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру «старообрядцы», но они, должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — пояснил Шойгу.

Министр добавил, что «они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».

В апреле ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.