В Ульяновской области в результате пожара сгорело восемь квартир

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В результате пожара в посёлке Майне Ульяновской области сгорело восемь квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Ульяновской области в результате пожара сгорело восемь квартир
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе, на место пожара приехал врио губернатора региона Алексей Русских, он провёл экстренное совещание. 

По данным правительства региона, на место пожара приехал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, где провел экстренное совещание.

«Сгорело восемь квартир. Принято решение расселить пострадавших в муниципальную гостиницу, обеспечить четырёхразовым питанием. Глава региона поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ульяновской области на территории бывшего лесокомбината в рабочем посёлке Майне загорелись склад с опилками и пять домов на общей площади 3350 кв. м.

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