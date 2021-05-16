Режим повышенной готовности ввели в Приамурье из-за подъёма уровня воды в реках

Режим повышенной готовности ввели в Амурской области из-за подъёма уровня воды в реках. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В результате прохождения циклона 14-15 мая, сопровождавшегося выпадением обильных осадков, отмечается уровень подъема воды в руслах рек Селемджа, Правый Уркан, Зея, Томь, Нора. В Приамурье введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «решение принято на комиссии при правительстве области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

В марте портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее проверят гидротехнические сооружения для предотвращения наводнений.