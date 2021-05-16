На фасаде здания Госдумы восстановили надпись

Специалисты утром 16 мая восстановили надпись на фасаде здания Государственной думы в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Елену Крылову.

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«Всё восстановлено», — рассказала она. Отмечается, что 15 мая из-за сильного ветра деформировалась буква «А» в надписи «Государственная дума» на фасаде здания нижней палаты российского парламента. Специалисты после этого демонтировали букву.