На фасаде здания Госдумы восстановили надпись
Специалисты утром 16 мая восстановили надпись на фасаде здания Государственной думы в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управделами президента России Елену Крылову.
- globallookpress.com
«Всё восстановлено», — рассказала она.
Отмечается, что 15 мая из-за сильного ветра деформировалась буква «А» в надписи «Государственная дума» на фасаде здания нижней палаты российского парламента.
Специалисты после этого демонтировали букву.
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