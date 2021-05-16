В Подмосковье ожидают привить 1 млн жителей от COVID-19 через неделю
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«1 млн, считайте, мы привьём к концу следующей недели. А нам нужно привить 3 млн. Но особенно важно — это старшее поколение», — цитирует его заявление в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.
Воробьёв призвал молодых людей убедить старшее поколение в необходимости вакцинации.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье запустили голосового помощника для записи на вакцинацию от COVID-19.