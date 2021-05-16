В Подмосковье ожидают привить 1 млн жителей от COVID-19 через неделю

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В Московской области планируется вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 1 млн жителей к концу следующей недели, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье ожидают привить 1 млн жителей от COVID-19 через неделю
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«1 млн, считайте, мы привьём к концу следующей недели. А нам нужно привить 3 млн. Но особенно важно — это старшее поколение», — цитирует его заявление в эфире телеканала «Россия 1» РИА Новости.

Воробьёв призвал молодых людей убедить старшее поколение в необходимости вакцинации.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье запустили голосового помощника для записи на вакцинацию от COVID-19.

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